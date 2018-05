Marea Britanie: Cresterea salariilor a depasit inflatia Cresterea salariilor in Marea Britanie a fost in primul trimestru din 2018 mai rapida decat inflatia, pentru prima data din februarie 2017, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS).



Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 2,9% in primele trei luni din acest an - cel mai rapid ritm de crestere din august 2015 - in timp ce rata inflatiei s-a situat la 2,7%, transmit BBC si Reuters.



Datele publicate miercuri arata incheierea perioadei de 13 luni in care cresterea salariilor nu a tinut pasul cu inflatia. Incluzand bonusurile,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

