- Reuters: Acordul pentru Brexit al lui Boris Johnson ii va saraci mai mult pe britanici comparativ cu cel al Theresei May. Cați bani va pierde fiecare englez Acordul pentru Brexit convenit de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeana ii va face mai saraci pe britanici decat acordul negociat de predecesoarea…

- Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu” puncteaza personajele care, in zilele anterioare, ne-au incantat sau ne-au dezamagit. HOT: Gina Miller, femeie britanica de afaceri Foto EPA Oricum ai privi problema, Gina Miller vine parca dintr-o alta lume. O lume in care te opui Brexitului și, deși ești…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Artizanul Brexitului spune ca iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou Iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou, intrucat tentativa prim-ministrului Boris Johnson de a incheia pe ultima suta de metri un acord cu Bruxellesul va fi respinsa de parlament, sustine eurodeputatul Nigel…

- Kim Darroch, un diplomat de cariera, a fost innobilat si facut pair pe viata, o recompensa onorifica acordata de Theresa May la finalul mandatului ei in fruntea guvernului, in iulie. El s-a aflat in centrul unui imens scandal ca urmare a publicarii in presa a unor documente confidentiale deloc elogioase…

- Douazeci și unu de parlamentari conservatori, inclusiv fostul ministru Philip Hammond și un stranepot al lui Winston Churchill, vor fi expulzați din partid dupa ce au votat în favoarea unei moțiuni care reprezinta primul pas în cadrul unui proces ce ar putea duce la blocarea opțiunii…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai, relateaza…

- Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord. 'Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul…