- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va anunta in aceasta seara noi masuri menite sa stopeze cresterea alarmanta a numarului de infectari cu noua tulpina de Covid-19, a indicat un purtator de cuvant al Downing Street, citat de agerpres . Premierul Johnson va avea o interventie televizata de la ora…

- Ministrul sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a declarat luni ca noua varianta de coronavirus identificata in Africa de Sud este mai periculoasa chiar și decat foarte infecțioasa varianta britanica. Acesta a adaugat ca este o problema ”foarte, foarte importanta”, transmite Reuters.”Sunt extraordinar…

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters.

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, declara ca tara recastiga controlul asupra coronavirusului, dar nu este pregatita sa relaxeze al doilea blocaj national impus pentru a controla epidemia. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat marti ca tara recastiga controlul…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat ieri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters, citata de Agerpres. „Se simte bine, este plin de energie”, a spus Hancock…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Italia are la dispoziție 48 de ore pentru a aproba restricții mai severe menite sa opreasca raspandirea coronaviruslui, a declarat duminica, ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, conform Agerpres, care citeaza Reuters. „Avem 48 de ore pentru a incerca sa aprobam o noua inasprire a restrictiilor,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…