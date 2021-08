Stiri pe aceeasi tema

- Centrul britanic pentru operatiuni maritime comerciale (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO) a anuntat marti ca are cunostinta de un ''incident'' care este in desfasurare in largul coastelor orasului Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Reuters. Atentionarea, bazata…

- Iranul a respins duminica acuzatiile potrivit carora s-ar afla la originea atacului comis saptamâna aceasta în largul coastelor Omanului împotriva unui petrolier administrat de filiala britanica a companiei Zodiac Maritime, care este detinuta de omul de afaceri israelian Eyal Ofer…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat duminica ca, potrivit estimarii britanice, este "foarte probabil" ca Iranul sa fi comis atacul asupra petrolierului din largul Omanului de pe 29 iulie in care au murit un britanic si un roman si a precizat ca lucreaza impreuna cu partenerii la…

- Doi marinari, un român și un britanic au fost uciși într-un atac asupra tank-erului cu produse petroliere Mercer Street, incidentul având loc în Marea Arabiei, în largul coastelor Omanului, a anunțat compania israeliana Zodiac Maritime ce administreaza vasul, potrivit Reuters.…

- Risc de inundații locale și creștere apei in riurile mici din cauza precipitațiilor abundente. Atenționarea a fost facut de catre reprezentanții IGSU, facind referire la Centrul hidrologic. Astfel, in perioada 5 – 7 iulie, s-ar putea forma scurgeri intensive pe pante cu risc de inundații locale și creșterea…

- O asezare umana cu o vechime de aproximativ 6.000 de ani a fost descoperita de arheologi pe o insula aflata in largul coastelor Croatiei, informeaza joi Reuters. Arheologul Mate Parica examina imagini obtinute din satelit care prezentau litoralul croat in momentul in care remarcat un detaliu…

- O asezare umana cu o vechime de aproximativ 6.000 de ani a fost descoperita de arheologi pe o insula aflata in largul coastelor Croatiei, informeaza joi Reuters. Arheologul Mate Parica examina imagini obtinute din satelit care prezentau litoralul croat in momentul in care remarcat un detaliu…

- Doi barbati au fost impuscati mortal si alte opt persoane au fost ranite in centrul orasului american Minneapolis, a anuntat politia sambata dimineata, ora locala, potrivit Reuters, anunța Agerpres. ''Dintre cele zece victime - toate adulte - cinci sunt barbati si cinci femei. Cei doi decedati…