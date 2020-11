Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Finante Rishi Sunak va anunta saptamana viitoare cele mai mari imprumuturi publice al Marii Britanii de dupa Al Doilea Razboi Mondial, la prezentarea planurilor de cheltuieli, dupa cea mai grava prabusire a economiei tarii produsa in ultimii peste 300 de ani, relateaza CNBC,…

- In conditiile in care Marea Britanie trece prin al doilea val al pandemiei de Covid-19, iar redresarea economica s-a oprit, Sunak a amanat prezentarea planurilor pe termen lung referitoare la finantele publice. Cheltuielile pentru pandemie sunt pe cale sa depaseasca 200 de miliarde de lire sterline…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Ministrul de externe britanic susține ca poate fi evitat un lockdown in intreaga Anglie și ca o abordare zonala a masurilor de limitare a pandemiei de Covid-19 ar fi mai eficienta. Dominic Raab a declarat ca e necesar ca toata lumea sa respecte regulile impuse.

- Un e-mail trimis de catre directorul NHS (National Health System) si publicat de Daily Mail, anunta pregatirile pentru un program de vaccinare national impotriva COVID-19, care va avea loc inaintea Craciunului.Toti angajatii din sistemul medical din Marea Britanie se vor vaccina impotriva coronavirusului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, in perioada 15-16 octombrie.Pe agenda de discuții a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relații dintre Uniunea Europeana…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…