Marea Britanie analizează modelul de finanţare a BBC; taxa plătită de toate gospodăriile va creşte sub aşteptări, la 169,50 de lire sterline Taxa, care este platita de toate gospodariile care se uita la televizor in direct, a fost inghetata la 159 de lire sterline timp de doi ani, dar trebuia sa creasca anul viitor, in conformitate cu inflatia medie pentru ultimele 12 luni, de 9%. In schimb, Frazer a spus ca cresterea se va baza pe inflatia din septembrie, de 6,7%, pentru a limita impactul asupra familiilor care suporta presiunea preturilor mai mari. ”Aceasta este o afacere echitabila, care ofera un raport calitate/pret pentru platitorul de taxe de licenta, asigurand totodata ca BBC poate continua sa produca continut de top la nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

