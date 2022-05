Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va amana cu un an noile reglementari care interzic promovarea ofertelor de cumparare a alimentelor si bauturilor bogate in zahar, sare sau grasimi, guvernul britanic afirmand sambata ca este nevoie de mai mult timp avand in vedere criza declansata pe fondul cresterii costului vietii,…

- Ministerul Apararii al Marii Britanii a anuntat luni ca a atribuit contracte de peste 2 miliarde de lire sterline pentru inceperea fazei a treia a programului de construire de submarine de descurajare nucleara din clasa 'Dreadnought', transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a cerut luni "eliberarea imediata" a filantropului turc Osman Kavala, condamnat la inchisoare pe viata de un tribunal din Istanbul, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Canada a anuntat, marti, ca impune sanctiuni asupra a 14 cetateni rusi, inclusiv asupra celor doua fiice adulte ale presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor de Externe al Rusiei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politia britanica a inchis, luni, un bulevard din centrul Londrei, in apropiere de resedinta oficiala a premierului Boris Johnson, Downing Street, si a anuntat ca a arestat un barbat in varsta de 29 de ani in urma unui incident, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marea Britanie elaboreaza planuri pentru a trimite vehicule blindate in Ucraina, potrivit publicatiei The Times, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In subsolul sordid al Spitalului de Copii Ohmadit din Kiev, mame cu copii se adapostesc pe paturi improvizate si pe paturi asezate de o parte si de alta a unui culoar din beton, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Desi legumele sunt benefice pentru starea de sanatate, consumul lor in cantitati mari, daca nu este insotit si de alti factori, nu este suficient pentru a reduce riscul de infarct sau de accident vascular cerebral, au anuntat autorii unui studiu de amploare desfasurat in Marea Britanie, informeaza…