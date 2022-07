Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura din Marea Britanie a depașit pentru prima data in istorie pragul de 40 de grade Celsius, a anunțat marți serviciul britanic de meteorologie. Acesta a confirmat ca temperatura de 40,2 grade Celsius a fost inregistrata la Londra Heathrow la ora 11:50. Noi recorduri ar putea sa apara pe parcursul…

- Temperatura din Marea Britanie a depașit pentru prima data in istorie pragul de 40 de grade Celsius, a anunțat serviciul britanic de meteorologie, iar britanicii disperați au dat navala pe plaje ca sa se racoreasca.

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat temperaturile resimtite, la ora 14.00, in Romania. Cea mai ridicata temperatura resimtita a fost, asadar, de 37 de grade Celsius, in vestul tarii.Mai precis, conform hartii atasate, astazi, la Sannicolau Mare s au resimtit 37 de grade Celsius. In judetul…

- Specialistul meteo al canalului CNN s-a uitat pe temperaturile care sunt estimate pentru saptamana viitoare in Marea Britanie și susține ca „anticiparile climei se implinesc cu 28 de ani mai devreme”. Și in Romania se va ajunge la temperaturi periculoase pentru organism. Acum doi ani de zile, climatologii…

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Romanii resimt intens temperaturile caniculare pe intreaga suprafata a tarii.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, la ora 13.00, au existat localitati unde temperatura resimtita a sarit de 40 de grade.La nivelul judetului Constanta, la Medgidia se resimteau 38 de grade Celsius, la ora 13.00,…

- Desi temperaturile scad usor, caldura extrema face ravagii in Romania. Dupa valul de aer tropical, meteorologii anunta furtuni violente. Vineri, 1 iulie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va fi persistent, iar disconfortul termic in continuare accentuat in vestul,…

