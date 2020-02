Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva ore inainte de iesirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, centrul Londrei a devenit din nou scena unei infruntari de idei intre cei pro si cei anti-Brexit, informeaza Agerpres. Unii de pe margine, altii ostentativi, imbracati inclusiv in costume elegante cu Union Jack, britanicii…

- Un susținator al Brexitului a incendiat, vineri, steagul UE lânga Downing Street, în centrul Londrei, în timp ce alții i-au batjocorit pe manifestanții pro-UE cu câteva ore înainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul cumunitar, relateaza Reuters. Aproximativ 200-300…

- Angajații care au copii vor beneficia, in curand, de program flexibil, potrivit unei directive europene ce ar trebui sa fie adoptata pana in august 2022 de toate țarile din Uniunea Europeana.

- Cu cat Marea Britanie se va indeparta de regulile Uniunii Europene in urma ieșirii din Blocul comunitar, cu atat va avea mai puțin acces la piața unica, a avertizat vineri președintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Cu cat se va indeparta Marea…

- Uniunea Europeana a numit vineri un prim ambasador in Regatul Unit, care isi va prelua functia incepand cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP. Portughezul Joao Vale de Almeida, fost ambasador al UE in SUA, va conduce delegatia ce va reprezenta UE in Regatul Unit, a anuntat…

- Proiectul pentru implementarea acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana a devenit oficial joi lege, dupa promulgarea sa de catre regina Elisabeta a II-a, inainte de intrarea in vigoare a Brexit-ului la 31 ianuarie, au anuntat guvernul si parlamentul, relateaza AFP si Reuters.…

- Nigel Farage , liderul Partidului Brexit , s-a razgandit si nu va mai sustine Partidul Conservator, condus de Boris Johnson , la alegerile parlamentare de pe 12 decembrie, relateaza Reuters , citat de b1.ro. Initial, Nigel Farage spusese ca partidul lui nu va incerca sa ia niciunul dintre cele 317 locuri…

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…