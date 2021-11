Marea Britanie a clasat vineri oficial ca organizatie terorista miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la guvernare in Gaza, dupa aprobarea parlamentarilor britanici, relateaza AFP. Pana acum, doar aripa armata a Hamas, brigazile Ezzedin al-Qassam, a fost interzisa in tara, in timp ce miscarea islamista se afla deja pe lista neagra a organizatiilor teroriste din Statele Unite si Uniunea Europeana. Interdictia se extinde acum si la aripa politica a Hamas, dupa ce propunerea facuta de guvernul lui Boris Johnson a fost aprobata vineri de parlament, a indicat Ministerul de Interne. Cele doua…