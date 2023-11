Marea agitată, atracție turistică la Constanța. Oamenii au ieşit la plimbare pe faleza Cazinoului şi în portul Tomis să fotografieze peisajul Constantenii au iesit la plimbare, duminica, pe faleza Cazinoului si in portul Tomis sa fotografieze marea agitata, desi municipiul se afla in continuare sub Cod galben de vant. In portul turistic, furtuna scufundase cateva barci si un velier. Constantenii s-au imbracat cu haine de iarna si au iesit la plimbare pe faleza Cazinoului. Ei au infruntat un vant puternic, dar si temperaturi scazute, termometrul aratand un grad Celsius, pentru a fotografia sau filma marea agitata. Cei care poate nu erau echipati corespunzator pentru aceasta aventura opreau masinile in portul turistic Tomis sau in apropierea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

