Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune și canatreți de la noi este Horia Brenciu care se știe ca nu poate sta o clipa locului. Insa in aceasta perioada entretainerul este nevoit sa sta acasa cu familia și in același timp trebuie sa-și distreze copii și familia in timp de pandemie.…

- Una dintre cele mai indragite actrițe, cantarețe și vedete de televiziune a avut parte de o petrecere ca in povești, doua zile și doua nopți, caci Mirela Boureanu Vaida a sarbatorit implinirea unui anișor a celui mai mic membru al familiei ei, Tudor Vaida. Iar petrecerea a durat doua zile. Indragita…

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- In perioada in care toata lumea sta acasa vine o veste trista de la Bollywood, acolo unde sta de ceva ani Iulia Vantur impreuna cu iubitul ei, starul internațional Salman Khan. Romanca a publicat un mesaj trist pe rețelele de socializare din care reiese ca o persoana foarte draga din familia starului…

- Pentru cuplul format din Valentina Pelinel si Cristi Borcea ziua de 1 martie nu este doar prima zi din luna si martisorul, ci reprezinta un eveniment deosebit pentru cei doi. In aceasta zi minunata de primavara Valentina a nascut acum un an cel doua gemene ale familiei In urma cu un an Valentina Pelinel…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Zilele trecute a fost sarbatoare in familia cunoscutului interpret, actor și om de televiziune Ștefan Banica. Pentru ca fiul acestuia, Radu Ștefan, a implinit 18 ani, fiind acum major și pe picioarele lui. Tanarul a crescut frumos și a devenit un adevarat model, aparand deja intr-un videoclip de-al…

- Andra si Catalin Maruta sunt un model demn de urmat pentru toate cuplurile din tara. Astazi, sotul cantaretei si-a aniversat ziua de nastere, iar artista a avut un mesaj extrem de emotionant pentru acesta.