- Un blogger militar care l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „cadavru politic” se numara printre personalitațile rusești proeminente care au criticat marele discurs de marți al președintelui Rusiei, relateaza Sky News . Astfel, potrivit unui alt blogger pro-Kremlin, Putin a omis eșecurile militare…

- Presedintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. „Joseph Biden, bine ati venit la Kiev! Vizita dumneavoastra este un semnal extrem de important de sprijin pentru toti ucrainenii", a scris Zelenski pe Facebook…

- Sase baloane rusesti au aparut deasupra capitalei Kiev si majoritatea au fost doborate de sistemele antiaeriane ucrainene, a anuntat miercuri, 15 februarie, administratia militara a orasului, potrivit agenției Reuters , preluata de Agerpres . Baloanele ar fi purtat cu ele reflectoare unghiulare – tinte…

- Șase baloane rusești au fost reperate deasupra Kievului, iar majoritatea au fost doborate de apararea antiaeriana, a anunțat miercuri, 15 februarie, administrația militara a capitalei ucrainene, relateaza Reuters . Administrația militara a scris pe aplicația de mesagerie Telegram ca baloanele posibil…

- Urarile de Anul Nou transmise din Mexic prin aplicatia Telegram de catre un politician rus, deputat in adunarea parlamentara din regiunea de frontiera Kursk, care si-a petrecut sarbatorile de iarna in tara din America de Nord, au provocat furie in Rusia, unde secretarul consiliului general al Rusiei…

- Sirenele de raid aerian s-au auzit cu puțin timp inainte de ora 7.00 dimineața in Nikolaev, in sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional pe Telegram, intr-o serie de postari in care a scris „Alarma aeriana”.

- Kremlinul pregatește un urmator val de recrutare, arata informațiile culese de serviciile de informații occidentale. Deși informația nu este inca oficializata in Rusia, mișcarile propagandistice din ultima perioada lasa de ințeles ca se va intampla in curand. Prin intermediul narațiunilor de patriotism,…

- Joi, un videoclip a fost distribuit pe rețelele de socializare, acesta arata o explozie puternica in zona Irmino, un oraș din regiunea Lugansk ocupata de ruși, relateaza CNN . Cauza exploziei nu a putut fi confirmata, dar videoclipul arata o flacara imensa care se inalța cateva sute de metri in aer.…