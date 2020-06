Mare meci mare între Bucureşti şi Cluj. Ghici cum se poziţionează Iaşul? Spun gurile rele ca fostul ideolog nastasist de la Cluj, Vasile Dancu, ar fi lansat in interiorul partidului o platforma pe care ar vrea sa candideze la sefie, simtind se pare un vid de putere la varf, dupa esecurile Dragnea si Veorica. Gurile rele mai spun ca vniversitarul Dancu ar miza aicea pe votul filialelor oropsite in ultimii ani, mai ales cele din Ardeal si din Moldova, si nu pe sprijinul celor din sud, pe care Dragnea si actuala conducere le-a tot sprijinit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

