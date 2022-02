Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane – asistati si angajati – ai Centrului pentru Persoane Varstnice Oncesti (jud. Giurgiu) au fost confirmate cu COVID, centrul fiind plasat in carantina. Autoritatile din Giurgiu informeaza ca sase asistati si patru angajati ai Centrului pentru Persoane Virstince Oncesti au fost confirmati…

- Prefectura Giurgiu informeaza ca a fost efectuata ancheta epidemiologica ce se impune in astfel de situații, in urma careia trei dintre beneficiarii depistați pozitivi și patru angajați au fost plasați in izolare in cadrul Centrului.Ceilalți trei beneficiari depistați pozitiv se afla la Unitatea de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca mai multi medici rezidenti care sunt in ultimul an de pregatire vor incepe sa execute garzi la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Ploiesti. Arafat a efectuat o vizita de lucru in judetul Prahova,…

- Activitatea Sectiei Cardiologie de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina a fost limitata la internarea cazurilor care necesita terapie intensiva cardiologica, dupa ce a fost declarat un focar de COVID-19 si au fost confirmate opt cazuri de infectare in randul pacientilor si 12 cazuri in randul…

- Poliția din Vaslui a declanșat o ancheta dupa ce o tanara de 26 de ani cu dizabilitati a murit pe 12 ianuarie, mama sa, in calitate de reprezentant legal, refuzand tratamentul si interventia chirurgicala. Tanara, diagnosticata cu ocluzie intestinala a fost internata pe data de 9 ianuarie și externata,…

- N. Dumitrescu Peste cateva zile se implinește un an de cand, la nivelul județului Prahova, a inceput campania de vaccinare anti Covid-19. Administrarea serului impotriva noului virus a debutat, la nivelul județului, pe data de 31 decembrie 2020, cu personalul din linia I, primul cadru medical vaccinat…

- Odata cu scaderea consistenta a numarului de infectari cu noul coronavirus, situatia cazurilor Covid a inceput sa se imbunatateasca si in spitale. De doua zile, in izolatorul din Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Craiova nu mai sunt pacienti pozitivi sau suspecti…

- Prezent la Bistrițeanul Live, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany a precizat ca inaugurarea UPU a fost puțin intarziata tocmai de producatorii de echipamente medicale, afectați și ei de pandemia de Covid. Acestea vor ajunge totuși pana in 11 decembrie, iar noua Unitatea…