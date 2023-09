Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru comert va incerca sa obtina din partea Beijingului mai putine restrictii pentru companiile europene, cu prilejul unei vizite de patru zile in China, vizita in care se asteapta la conversatii dure cu privire la intentia UE de a demara o investigatie asupra importurilor de automobile…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, l-a catalogat vineri pe președintele chinez Xi Jinping drept "dictator", subliniind inca o data sprijinul guvernului de la Berlin pentru Ucraina, scrie Politico."Vom susține Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat Baerbock pentru Fox News, intrebata…

- Ursula von der Leyen a mentionat importanta vehiculelor electrice pentru obiectivele ambitioase de mediu ale UE. „Sa luam, de exemplu, sectorul vehiculelor electrice. Este un sector esential pentru economia curata, cu un potential imens pentru Europa. Insa pietele mondiale sunt in prezent inundate de…

- Uniunea Europeana a lansat miercuri o ancheta oficiala cu privire la sprijinul acordat de statul chinez producatorilor de automobile electrice, despre care banuiesc ca primesc ajutoare neconcurențiale. In prima jumatate a lui 2023, UE a importat peste 350.000 de mașini electrice din China.

- „Piețele globale sunt acum inundate de mașini electrice chinezești mai ieftine. Iar prețul lor este menținut scazut in mod artificial”, a afirmat Ursula von der Leyen, miercuri, in discursul despre starea Uniunii Europene, potrivit Politico.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri deschiderea unei anchete privind subventiile de stat chineze pentru masinile electrice, pentru a apara industria europeana impotriva „preturilor scazute in mod artificial”.

- Constructorul american de mașini electrice a anunțat ca uzina sa de la Shanghai a reușit sa atinga borna de 2 milioane de mașini produse. Uzina Gigafactory 3, așa cum este cunoscuta oficial, a fost construita in 2019 și și-a inceput activitatea la sfarșitul aceluiași an. In prezent, la aceasta uzina…

- Moderna a semnat un memorandum de intelegere cu China pentru a produce in aceasta tara medicamente destinate pietei chineze, a anuntat compania farmaceutica americana recent, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Beijing si Washington, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Stephane Bancel, CEO-ul…