Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a venit vineri cu precizari legate de relatia sa cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, el declarand ca in MAI "contradictiile duc la progres", scrie Agerpres.

Intrebat despre relatia pe care o are cu Arafat, Vela a precizat: "Nu stiu cum ati tras concluzia ca ne-am certat. In MAI, contradictiile, polemica duc la progres, drept dovada ca in viitorul cat mai apropiat se va zbura noaptea si in Arad, Iasi, Craiova si Constanta". Si Raed Arafat a venit cu un raspuns: "Noi nu ne-am certat inainte".

Surse…