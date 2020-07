Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, la Constanta, ca aglomeratia pe litoral a fost posibila pentru ca echipajele de politie poate nu au fost foarte bine organizate si ca, daca un singur echipaj trece pe faleza o data la trei ore, atunci agentii economici nu au respectat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, instituirea starii de alerta la nivel national pentru o perioada de 30 de zile, in urma hotararii Consiliului National pentru Situatii de Urgenta. Din 15 mai, in spațiile comerciale, mijloace de transport , locul de munca și alte spații…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, vineri seara, intr-o interveție la Digi24, ca Grupul de Comunicare Strategica va publica cel tarziu sambata lista cu masurile ce vor trebui respectate de catre operatorii economici sau institutii dupa data de 15 mai. „Sper ca in aceasta seara, daca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, vineri seara, ca Grupul de Comunicare Strategica va publica in cursul acestei seri sau "cel tarziu maine" lista cu masurile ce vor trebui respectate de catre operatorii economici sau institutii dupa data de 15 mai. "Sper ca in aceasta seara, daca…

- Ministrul de Interne a transmis un mesaj romanilor și nu i-a uitat pe subordonații sai, care au muncit de la primele ore ale dimineții. „Astazi este 1 Mai. Avem o zi superba cu mult soare deși se anunțau ploi și vijelii. Urmarind jurnalul de știri din aceasta dimineața, am vazut in Vama Veche un rasarit…

- Marcel Vela a postat un mesaj emoționant pentru romani cu ocazia zilei de 1 Mai. Ministrul Afacerilor Interne le-a tranmis cetațenilor sa dea dovada de multa responsabilitate, respectand masurile impuse de autoritați.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, face un apel la cetateni sa aiba „un comportament corect” in aceste zile si sa nu iasa in numar mare pe strada. „Viata ne-a oferit imprevizibilul si ne-a adus in mijlocul unei pandemii globale. (…) Haideti sa avem un comportament corect. Trebuie sa mai rezistam…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut miercuri un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica.…