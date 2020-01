Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca toți cetațenii care vor avea carți electronice de identitate nu vor mai sta la cozi ale ghișee MAI. Mai mult, acestea vor putea fi folosite pentru a solicita diverse acte de la stat și vor conține și date privind asigurarea de sanatate a posesorilor. O astfel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbeste desare proiectele legislative privind noul buletin si reglementarea circulatiei trotinetelor electrice. Declaratiile ministrului de Interne: Cartea electronica de identitate - au fost discutii contradictorii si interpretari legate de proiect MAI a initiat…

- Noile acte vor fi mai mici si mai sigure, spun oficialii. In plus, cartea de identitate va fi obligatorie de la 12 ani si nu de la 14, cum este in prezent. Noua carte de identitate care va fi introdusa din 2021 are dimensiunea unui permis de conducere sau a unui card bancar si respecta astfel standardele…

- Europa se pregatește sa-și europenizeze cetațeni, dupa reguli de legitimare și de viața cetațeneasca unanim valabile. Actele electronice de identitate vor fi eliberate obligatoriu la varsta de 12 ani, potrivit unui proiect de ordonanța de Guvern ce vizeaza alinierea actelor de identitate romanești la…

- De anul viitor se schimba modelul carților de identitate. Cele noi, propuse de Ministerul de Interne, vor avea CIP și vor tine loc și de card de sanatate. Elementele electronice de securitate vor respecta standardele europene. Vor permite in același timp ca posesorii lor sa interacționeze online cu…

- Carțile de identitate vor trebui inlocuite de autoritați pana in data de 2 august 2021, conform unui regulament al Uniunii Europene (UE).Noua carte de identitate va avea marimea unui card bancar și va ține loc și de card de sanatate – adica va avea o cheie criptografica cu ajutorul caruia ne putem loga…

- Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, a verificat in prima sa zi de mandat stadiul lucrarilor la cele trei stadioane care se realizeaza in vederea Euro 2020. Construcția arenelor Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf avanseaza, dar in ritmuri diferite. Cele mai avansate…