- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca urmeaza sa se reglementeze situatia navigatorilor care transporta marfuri si trebuie sa iasa din Romania, exact ca in cazul soferilor de camioane, iar la granita cu Bulgaria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca ii va cere ministerului Afacerilor Externe sa aiba discutii cu omologul din Austria, pentru a rezolva problema mai multor romani care nu pot tranzita aceasta tara pentru a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a multumit public romanilor din diaspora care au renunțat sa vina in tara de sarbatorile de Pasti, spunand ca acestia „au dat dovada de responsabilitate”.Aflat in vizita la vama Nadlac, duminica seara, ministrul de Interne a declarat: ”Multumesc acum celor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, propune ca Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2 sa fie rezervat pentru transportul de marfa, iar autoturismele sa fie orientate catre alte vami care vor fi convenite cu autoritatile maghiare.

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe a precizat, vineri seara, la Realitatea PLUS ca a solicitat autoritaților ungare folosirea și altor trei puncte de trecere a frontierei pentru tranzitul internațional de marfuri, in contextul in care, pana acum, a fost folosit doar punctul de trecere de la…

- Mai multe autocare cu romani sositi din Germania sunt oprite de cateva ore la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pentru trierea medicala a pasagerilor. Conform ultimei hotarari a CNSSU, persoanele care se intorc in tara din tari cu mai mult de 500 de cazuri de COVID-19…

- Autoritatile au instalat sapte corturi in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, care sunt folosite de echipele Directiei de Sanatate Publica Arad pentru efectuarea triajului medical.