- Presedintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, presedintele executiv, Marian Mina, si toti candidatii PSD Giurgiu la alegerile locale din 27 septembrie s-au intalnit ieri cu liderii centrali ai Partidului Social Democrat. „Colegii si prietenii mei din conducerea centrala a Partidului Social Democrat au…

- Campania electorala pentru alegerile locale a intrat in linie dreapta, dar ceea ce se intampla in organizația PSD Giurgiu condusa de baronul Niculae Badalau lasa loc la o mulțime de speculații. La sfarșitul primei sesiunii parlamentare din acest an, ca urmare a trocului politic dintre partide, baronul…

- Sambata, 29 august, echipa de campanie a PSD Giurgiu a mers in comuna Singureni. Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, candidat pentru un nou mandat, si cu primarul Marian Patuleanu, candidat pentru un nou mandat, social-democratii giurgiuveni au luat la pas satele componente…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii face o invitație contracandidatului sau de la Congres, Eugen Teodorovici, sa se alature echipei de conducere și ii transmite ca filmele cu Chuck Norris erau la moda in anii 70. ”Vreau sa fac o oferta catre domnul Teodorovici, imi permite funcția de președinte…

- Presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca asupra primarilor PSD din judet se fac presiuni pentru a trece la alte partide, dar foarte putini dintre social-democratii giurgiuveni au acceptat acest lucru."Il tot vad pe domnul…

- Din fericire, interventia s a incheiat cu bine.Incident ca n filme in Constanta, noaptea trecuta. O femeie de 48 de ani, din cartierul Km 5, s a trezit cu pompierii in casa, la ora 2 si jumatate. Echipa de interventie a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea venise intr un suflet sa o salveze,…

- In ultimele zile a inceput un adevarat razboi al declarațiilor in PSD. Protagoniștii sunt oamenii loiali lui Liviu Dragnea, care au fost indepartați treptat de la conducerea partidului de tabara lui Marcel Ciolacu. Lideri care altadata faceau parte din „cercul zero” al deciziilor in partid, se cearta…