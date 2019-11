Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela sustine ca dupa ce se va instala ca ministru la Interne va face o analiza a activitatii lui Raed Arafat si da termen pentru finalizarea acesteia o luna. Vela spera sa nu-l mai gaseasca in minister pe ofiterul care injura in timpul interventiei de la Colectiv, asa cum reiese din imaginile…

- Marcel Vela a declarat, la finalul audierii, ca o decizie in privinta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, va lua dupa ce va fi facuta o analiza a activitatii acestuia. "Inainte de a lua o decizie, faci o analiza. Si analiza se poate face cand ajungi la minister pe acte obiective,…

- 'Tocmai ca in baza certificatului ORNISS am citit anumite rapoarte, nu am nici puterea si nici posibilitatea legala sa le divulg public. Intai desecretizam tot ceea ce s-a intamplat, ca sa aflati si dumneavoastra si toti cetatenii, se va face o analiza si va asigur ca se va lua cea mai buna decizie…

- "Ați vazut toata discuția reiscata in societate dupa prezentarea acelui film cu ce s-a intamplat la Colectiv. Sa le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru ca nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia sa imi imaginez eu sau…

- Da, a plecat Guvernul Ponta, la nivel de ministri, ca mai jos tot aparatul pesedist a supravietuit fara probleme, dar daca astazi cineva ar lua la puricat cluburile din Bucuresti ar constata ca suntem fix in situatia din 2015, la care am ajuns din concesie in concesie, din prorogare in prorogare, din…

- "Am stabilit un plan de lucru pentru fiecare ministru care se gaseste pe lista ministrilor propusi in cabinetul meu. Candidatii la ministri vor avea discutii cu reprezentantii societatii civile, reprezentantii mediului de afaceri, de asemenea cu reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniu.…