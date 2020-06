Stiri pe aceeasi tema

- Daca Ministrul Sanatații, Nelu Tataru se ferește sa dea garanții legat de ce se va intampla dupa 15 iunie pentru ca inca nu pot fi evaluate urmarile primei etape de relaxare, ministrul de Interne, Marcel Vela, este mai optimist.Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita…

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anuntat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in functie de analiza statistica epidemiologica.

- Marcel Vela a declarat la Digi24 ca urmeaza a treia etapa de relaxare si va veni cu "multe surprize placute. "Cu siguranta vor fi bine primite de catre populatie", spune ministrul de Interne.Marcel Vela: "Pentru a treia etapa de relaxare vor fi multe surprize placute. Nu vreau sa spun acum care din…

- STARE DE URGENTA. Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca transporturile aeriene vor fi avizate de Ministerul Transporturilor, chiar daca se fac de pe aeroporturi aflate in administrarea consiliilor judetene. Masura vine pentru a evita repetarea unor situatii precum cea de la Aeroportul Cluj-Napoca, unde peste…

- In aceasta seara, Ministrul de Interne, in conferința de presa, a anunțat noi masuri care vor fi luate in Romania. Marcel Vela a dat citire Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19: Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina…