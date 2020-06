Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta i se poate intocmi dosar penal, potrivit Agerpres. „In momentul acela sunati la 112, la toate…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a afirmat, sambata seara, ca sumele de bani incasate din amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta vor folosite in sistemul medical. „M-am intalnit cu premierul Ludovic Orban saptamana trecuta la Ministerul Afacerilor Interne si chiar am discutat despre…

- Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica. Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni…

- Valeriu Șuhan susține ca declarația lui Traian Berbeceanu "la violența se raspunde cu violența" a nascut acte grave. "Acum cateva zile, am citit o ... chestie, rezultatul meditatiei domnului Berbeceanu, consilier al ministrului de interne, domnul Marcel Vela. Domnul Berbeceanu este…

- Un barbat care i-a amenintat cu acte de violenta pe politistii Sectiei 24 prin intermediul unor videoclipuri aparute in spatiul public a fost depistat si retinut, duminica, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit sursei citate, pe 20 aprilie, DGPMB, ca urmare…

- „Aș vrea ca Jandarmeria și Poliția sa ințeleaga ca in unele zone rurale se circula ca voda prin loboda. Nu ințeleg ce le mai lipsește jandarmilor, dupa ce președintele a instituit stare de urgența, ce le mai lipsește polițiștilor. Azi am vorbit cu 15 primari liberali, care mi-au spus ca nu fac fața,…

- CARAS-SEVERIN – De azi, de la ora 12, au intrat in vigoare masurile luate prin Ordonanta militara nr.3, semnata de ministrul de Interne, Marcel Vela! Asadar, persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se…

- ROMANIA – De azi, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgențe, aprovizionare curenta sau pentru a merge la serviciu! Președintele Klaus Iohannis a anunțat azi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, cu Marcel Vela, seful MAI, si cu mai mulți miniștri din cabinet,…