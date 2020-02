Marcel Vela a anunțat măsurile pentru combatarea infecţiilor cu noul coronavirus In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta hotarare. Articolul 1: instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din Italia, din cele 11 comune (...) si autoizolarea la domiciliu pentru persoanele din zonele care sunt declarate cu risc din Italia. Ministerul Sanatatii va completa lista cu zonele si localitatile care au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

