Stiri pe aceeasi tema

- Incompetența administrativa este cea care caracterizeaza mandatul social-democraților hunedoreni in fruntea Consiliului Județean Hunedoara. Județul Hunedoara ocupa un loc rușinos, ULTIMUL, in ceea ce privește atragerea fondurilor europene in regiunea de Vest. Pana in anul 2016, pe mandatul liberalilor,…

- Conducta de alimentare cu apa a orasului Hateg este veche de peste patru decenii si plina de gauri.Angajatii Apa Prod, societatea din subordinea Consiliului Judetean Hunedoara care administreaza reteaua de apa si canalizare, au „captusit-o” cu zeci de pene din lemn, care nu fac fata presiunii apei.…

- Biroului Politic Județean – PNL Filiala Hunedoara a validat candidatura lui Adrian David pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Adrian Nicolae David a fost desemnat drept candidat al PNL pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara. Adrian David este…

- “Dan Cristian Pașca a fost validat de Consiliul de Coordoare Local al PNL Campeni , ca și candidat pentru funcția de Primar al orașului Campeni”, a transmis Secretarul General al Partidului Național Liberal, filiala Alba, Marius Hațegan. Post-ul Campeni: S-a stabilit candidatul PNL pentru funcția de…

- In ședința de luni, 3 Februarie 2020, Consiliul Județean Hunedoara urmeaza sa faca alocari financiare pentru UAT-urile din Județul Hunedoara, in suma totala de 27,4 milioane de lei, stabilita de Guvern, bani care urmeaza a fi folositi de primariile din judetul Hunedoara, dupa nevoi, fie pentru cheltuieli…

- Consiliul Județean Hunedoara a lansat in dezbatere publica bugetul aferent anului 2020. Conform documentului, in baza prevederilor din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cuprinse…

- Mariana Barbulescu (PNL) va fi noul consilier județean. Aceasta vine in locul Vetuței Stanescu. Un mandat de consilier județean de pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din anul 2016 a ramas vacant, prin demisia Vetuței Stanescu. Urmatorul supleant pe lista de consilieri județeni…

- Astazi dupa-amiaza, la sediul organizației județene a Partidului Național Liberal, sunt așteptați primarii PNL din județ. Prima etapa de selecție a stabilirii candidatului PNL pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara va incepe la ora 17, prin votul acordat celor patru candidați: Adrian…