Pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 la 2.800 de lei, iar salariul minim va crește accelerat, spune premierul Marcel Ciolacu. El a facut o serie de promisiuni la inceputul dezbaterilor pe bugetul de stat pentru anul 2024: „Ne vom respecta toate angajamentele. La virgula, cum am promis!" „Stoparea declinului economic a fost […] Marcel Ciolacu: „Vom face dreptate profesorilor"