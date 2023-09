Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuțat ca va merge impreuna cu Sorin Grindeanu pe șantierul Autostrazii Moldova. Vizita ar urma sa fie programata pentru saptamana viitoare. Totodata, premierul a anunțat și doua hotarari de guvern privind expropierea terenurilor private din zona construcțiilor Autostrazii…

- Premierul scoate ucrainenii la inaintare. Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca Romania sa nu se inscrie in ținta de deficit bugetar in acest an. Principalul argument al premierului a fost ca Romania cheltuie foarte mulți bani pentru a ajuta Ucraina și de aceea am ieșit…

- “Avem si cateva proiecte de investitii strategice in infrastructura, doua dintre acestea, insumand 1,4 miliarde de lei, au legatura cu extinderea si modernizarea Portului Constanta. Domnul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ma bucura faptul ca asta se intampla chiar a doua zi dupa Forumul…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru "asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne, Lucian Bode ,a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie News.ro.”Toata agitatia politica de la Bucuresti este…

