Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca in anul 2023 romanii au traversat "vremuri de adanca incercare si profunde incertitudini", dar Romania a ramas o tara sigura, cu o guvernare stabila, care a continuat sa modernizeze marile sisteme publice.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj cu ocazia anului nou. In mesajul sau a mentionat ca cea mai importanta provocare si misiunea sa ca premier, in anul 2023, a fost protejarea nivelului de trai al romanilor.Dragi romani, 2023 a fost un an cu multe provocari pentru Romania. Am incercat impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis, presedintele senatului, Nicolae Ciuca si premierul Marcel Ciolacu au fost primii lideri politici care s-au grabit sa le transmita romanilor, duminica, mesaje de Anul Nou. Iohannis a vorbit despre o Romanie sigura „Pe masura ce ne apropiem de inceputul unui nou an, reflectam…

- Presedintele Klaus Iohannis, presedintele senatului, Nicolae Ciuca si premierul Marcel Ciolacu au transmis, dumminica, mesaje de Anul Nou. ”Ne aflăm, impreună, in fața unei noi etape, a unui nou an, pe care avem datoria sa-l transformam in punct de plecare pentru un viitor al dezvoltării. Un viitor…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de Anul Nou in care face bilanțul activitații guvernamentale in anul 2023, dar explica și planurile Guvernului pentru anul 2024 și obiectivele pe care le va avea Romania.”Dragi romani, 2023 a fost un an cu multe provocari pentru Romania. Am incercat…

- In data de 1 decembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania este pentru cetațenii țarii sale „un pilon de rezistența și este cel mai aprig avocat in drumul nostru european”, manifestand recunoștința pentru ajutoarele oferite de București, intre care energie electrica.

- “Alta veste buna este ca reforma pensiilor speciale a fost promulgata. Este cel mai greu si mai important jalon din PNNR indeplinit in acest an, de care depinde incasarea a inca trei miliarde de euro”, a transmis premierul. El a anuntat ca este nevoie de banii europeni. “Acum putem merge mai departe…

- Președintele Volodimir Zelenski va efectua o vizita de stat in Romania, marți, potrivit surselor „Adevarul”. Șeful statului vecin ar urma sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și șefii Parlamentului.