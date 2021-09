Marcel Ciolacu considera ca USR-PLUS vrea sa se foloseasca de social-democrati pentru a decide meciul cu PNL, unde țintește sa-l demita pe Florin Cițu prin moțiune de cenzura. Totusi, PSD-ul se tine tare si ar dori ca acest Guvern sa cada in urma propriei lor motiuni de cenzura. Ii cheama pe „dezertori” la negocieri Liderul […] The post Marcel Ciolacu s-a dezlantuit la adresa coalitiei: "Ba, ticaloșilor, asta e balci! Va comportati ca niste maimute!" first appeared on Ziarul National .