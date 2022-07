Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a fost convocata, in aceasta dimineața, la ora 9,30, in sesiune extraordinara pentru adoptarea proiectului de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. Sedinta va fi in format hibrid – cu prezenta…

- Deputații și-au intrerupt, miercuri, vacanța parlamentara, fiind convocați in ședința extraordinara. Mai exact, Camera Deputaților a fost convocata in sesiune extraordinara, miercuri dimineața, pe ordinea de zi figurand ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei…

- Astazi, 20 iulie, Camera Deputaților a fost convocata in sesiune extraordinara pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. „In acest moment istoric pentru #NATO, am avut onoarea sa iau cuvantul in plen și sa reprezint Partidul…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 227 de voturi „pentru”, in sesiune extraordinara, proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord.

- Camera Deputatilor a fost convocata, miercuri, la ora 9,30, in sesiune extraordinara pentru adoptarea proiectului de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord.

- Camera Deputatilor a fost convocata, miercuri, la ora 9,30, in sesiune extraordinara pentru adoptarea proiectului de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord.

- Conducerea Camerei Deputatilor se reuneste, marti, pentru a convoca forul legislativ in sesiune extraordinara privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord.

- Deși autoritațile din Romania se așteptau ca razboiul din Ucraina sa nu se resimta și in Romania din punct de vedere al securitații, premierul Nicolae Ciuca susține contrariul. Premierul Ciuca anunța ca situația de securitate din regiunea Marii Negre este grav afectata de agresiunea militara ilegala…