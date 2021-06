Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul "ineficient", iar directia in care merge acesta este una "gresita". "Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, luni seara, ca textul motiunii de cenzura este finalizat, fiind negociat cu partenerii sociali si toti sustinatorii. Ciolacu a anuntat ca textul se refera la „acest guvern dezastruos”. Ciolacu afirma ca exista oameni din PNL care ar vrea sa voteze motiunea de…

- Conducerea PSD anunța ca moțiunea de cenzura are șanse de reușita Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Timișoara, ca moțiunea de cenzura împotriva cabinetului Cîțu are șanse de reușita și ca, în…

- „Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Vom discuta daca moțiunea va trece. Poate sa fie și un guvern minoritar. Am exclus colaborarea cu PNL”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.Liderul PSD nu a raspuns intrebarilor jurnaliștilor privind o posibila colaborare cu USR.Intrebat de ce nu a discutat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democratii sa guverneze alaturi de PNL, in cazul in care se rupe actuala coalitie, potrivit Agerpres. Reactia acestuia vine in contextul unei declaratii a lui Vasile Dincu, presedintele CN al PSD, care a afirmat ca nu exclude o guvernare…

- Marcel Ciolacu spune ca PSD a intrat in linie dreapta pentru numirea membrilor a ceea ce el numește ”guvern din umbra”. Liderul social-democraților a reafirmat ca Alexandru Rafila ramane, deocamdata, premierul PSD. ”Se impune sa venim cat mai repede cu un guvern din umbra. Vom veni dupa moțiunea…

- Primul test politic serios pentru Guvernul Cițu: social-democrații au anunțat ca depun pe 14 iunie moțiune de cenzura. Principalul motiv invocat este legat de Planul Național De Redresare și Reziliența. „Astazi nu a fost prezentat in plen PNRR. Tot ce știm este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci…

- Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru…