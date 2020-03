Marcel Ciolacu (PSD): "Guvernul să trimită urgent teste către spitale" Liderul PSD a precizat ca la sedinta Comitetului Executiv National de miercuri s-a discutat despre masurile pe care autoritatile locale le pot implementa, dar si despre problemele cu care acestea se confrunta, conform Agerpres.ro. "Singurul ajutor pe care Guvernul l-a acordat in majoritatea judetelor s-a rezumat la 50 de costume de protectie si in jur de 100 - 200 de masti pentru medici - necesarul pentru o zi. Majoritatea spitalelor nu au teste pentru coronavirus. Sunt judete de unde ni s-a spus ca sunt multi oameni care au iesit din carantina si nu au fost testati. Este foarte grav.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca toti parlamentarii PSD vor dona 50% din indemnizatie, in jur de 5.000 de lei, pentru a sprijini achizitia urgenta de echipamente medicale. Un parlamentar are, in prezent, o indemnizatie de aproximativ 10.000…

- Miron Mitrea a comentat situatia din tara in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS. El a mentionat viziunea sa conform careia exista 3 piloni foarte important in gestionarea intregii crize:"Eu zic ca a fost bine din punct de vedere al combaterii epidemiei. Eu vad in aceasta lupta 3…

- Avocatul Gheorghe Piperea este de parere ca nominalizarea lui Florin Citu pentru functia de prim-ministru nu va trece de Curtea Constitutionala. Piperea mai afirma ca presedintele Iohannis conduce PNL spre o gaura neagra din care nu va mai iesi."Daca este reala epidemia de coronavirus, desemnarea…

- Victor Ponta a anuntat ca nu va vota un nou guvern PNL, dar ca va participa la consultarile cu presedintele Iohannis. "Sigur, am fost invitat si voi participa. E normal sa ai dialog, pentru ca suntem cu apa deasupra nasului. Nu numai cu coronavirus, dar cu totul", a spus Ponta. Presedintele…

- Social-democrații gorjeni se plang ca unul din cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera din Gorj este tras pe dreapta. Liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a declarat ca proiectul de construire a Drumului Expres Craiova-Targu Jiu a fost uitat prin sertare pe la Ministerul Transporturilor.…

- Marcel Ciolacu și Victor Ponta au batut palma! PSD și Pro Romania vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un candidat comun pentru postul de premier, in persoana șui Remus Pricopie.”E impresionant cați oameni au putut sa voteze caderea Guvernului. Mergem cu o singura nominalizare…

- Unii liberali spun ca au fost puse la cale de dusman, PSD si USR. Se poate sa fi fost si asemenea persoane prin multime. Dar dintr-un bun inceput, oamenii au venit la manifestatie cu solicitari clare, puse explicit pe pancarte: bani pentru dezvoltare si autostrada. Moldova a fost candva rosie, la ultimele…

- Liderul interimar al PSD a anuntat ca partidul sau incepe strangerea de semnaturi pentru o motiune de cenzura care sa duca la caderea guvernului Orban. Moțiunea va fi depusa inaintea alegerilor locale. Pentru ca moțiunea sa aiba succes, PSD mai are nevoie de 35 de voturi, pe care incearca sa le obțina,…