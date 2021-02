„Nu poti sa ai crestere economica cand ai austeritate si tai tot. Noi venim cu aceste amendamente poate in ultima clipa acest guvern isi da seama ca proiectul de buget cu taieri si cu austeritate e o tampenie”, a afimat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3. Intrebat daca PSD va depune o motiune de cenzura in cazul in care nu ii vor fi votate amendamentele, Ciolacu a raspuns afirmativ. „Categoric ca depunem motiune, dar am si spus este prima motiune simpla pe care am depus-o, si deja am avut patru voturi in plus in afara de grupurile parlamentare PSD si AUR. Este pentru prima oara. Eu nu-mi…