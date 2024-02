Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca, in opia sa, mandatul președintelui Romaniei ar trebui sa fie de 4 ani și nu de 5 cum este in prezent.Declarația vine in contextul in care, UDMR a depus un proiect legislativ prin care primarii sa ocupe fotoliul de la Primarie pentru 5 ani. Intrebat…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat ce parere are despre proiectul de lege depus de UDMR in Parlament prin care maghiarii vor prelungirea mandatelor primarilor de la 4 ani la 5 ani.„Va dați seama ca nu poate sa fie in aplicare in acest moment. Parerea mea este ca am putea mandatul președintelui sa-l aducem…

- Premierul Marcel Ciolacu ar vrea sa reduca mandatul președintelui Romaniei la o durata de patru ani, fața de cinci, cat este in prezent. El a raspuns astfel unei intrebari legate de un proiect de lege pentru prelungirea mandatelor primarilor la cinci ani.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea referitoare la mandatul presedintelui Consiliului Legislativ. Printre altele, legea limiteaza la 5 ani mandatul președintelui CL (in prezent președinte este fostul ministru Florin Iordache), cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Romania TV ca in momentul in care va pierde un rand de alegeri se va retrage din conducerea PSD, in contextul in care in 2024 toate rundele de alegeri (europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale) se vor desfașura in premiera intr-un singur an.„Cand…

- Marcel Ciolacu – Daca se rupe coaliția eu imi depun mandatul. Rareș Bogdan e un mitocan, vrea sa-și acopere greșeala ca s-a dus la piața cu un ceas de 30.000 de euro și iese la tv sa dinamiteze coaliția Premierul Marcel Ciolacu anunța ca nu se rupe nicio coaliție, așa cum prim-vicepreșed ...

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca orice vizita externa pe care o efectueaza seful statului este una cu sens, subliniind, cu referire la turneul presedintelui Klaus Iohannis in tari africane din aceasta perioada, ca relatia tarii noastre cu regiunea Africii trebuie continuata si pe baza lucrurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 15 noiembrie, la Antena 3, ca va demisiona daca PNL iese din coaliția de guvernare, relateaza Agerpres.„Nu se rupe nicio coalitie si nu cade niciun guvern. Daca se rupe aceasta coalitie, va spun foarte clar, (...) daca cineva va iesi din aceasta coalitie,…