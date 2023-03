Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat ca miercuri proiectul de lege care va cuprinde pragul de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu va pleca din Camera la promulgare. „Nu a fost nicio lege votata, ea urma sa vina la Camera Deputaților, unde se discuta. Mai mult, sunt ferm convins…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe (PNL), sunt printre cei care ar fi scapat, partial, de acuzatii, daca abuzul in serviciu era incriminat doar pentru prejudicii peste 250.000 lei. Potrivit unor surse politice, decizia politica…

- Laura Moagher, senator PSD de Prahova si secretarul Comisiei Juridice, sustine ca „exista dovezi incontestabile” ca ministrul Justiției, Catalin Predoiu, este cel care a propus pragul de 250.000 de lei.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, explica o realitate cunoscuta și acceptata deja de toți specialiștii in drept și de toata clasa politica: nu exista posibilitatea omiterii unui prag valoric al prejudiciului in cazul infracțiunii de abuz in serviciu. Explicațiile ministrului vin dupa ce Senatul…

- Sute de persoane au protestat in fața Guvernului fața de Legea adoptata de Senat care introducea pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Pana la aceasta suma, faptele nu mai reprezentau o infracțiune. Manifestanții sunt nemulțumiți de faptul ca legea ar putea permite oricui sa faca abuz…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionut Stroe, anunta ca PNL va sustine in Camera Deputatilor scaderea pragului privind abuzul in serviciu de la 250.000 de lei, cat a votat Senatul miercuri, la 9.000 de lei, cuantum propus de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, informeaza News.ro.”Vreau…

- Ministerul Justiției trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, transmite Marcel Ciolacu: "PSD ramane consecvent și va vota in Camera Deputaților, care este for decizional, doar ceea ce reco

- Actuali sau foști lideri liberali critica pragul de 250.000 de lei, votat astazi pentru abuzul in serviciu. Deputatul liberal Raluca Turcan susține ca este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, in vreme ce fostul președinte Teodor Stolojan susține o poziție similara. UPDATE: Și liderul…