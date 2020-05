Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a postat un mesaj pe Facebook dupa episodul delicat din timpul unei conferințe de presa, cand i s-a facut rau și aproape a leșinat. Președintele PSD spune ca i se simte bine și ca se va intoarce la lucru. „Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Mulțumesc familiei mele, prietenilor, colegilor…

- Spitalul Militar din București a transmis ca președintele interimar al PSD a avut o cadere de calciu, informeaza Antena3.Presedintele interimar al PSD a ajuns la spital dupa ce i s-a facut rau si a lesinat la o conferinta de presa.

