- Premierul Marcel Ciolacu susține ca, in ciuda faptului ca avem in fata un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu se poate indeplini si a precizat ca primul angajament din acest an este catre pensionari. Premierul Marcel Ciolacu a multumit, in prima sedinta de…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in prima sedinta de Guvern din 2024 ca, vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%, in termenele stabilite. In același timp, premierul a menționat faptul ca deși 2024 este un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit in ședința Biroului Politic Național al PNL și a explicat ca liberalii vor vota Legea pensiilor. De asemenea, Ciuca a ținut sa traseze o linie roșie susținand ca PNL va solicita Guvernului sa-și respecte promisiunile facute profesorilor.”Liberalii vor vota…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, ca exista bani pentru majorarea pensiilor, iar legea se va pune in aplicare, fiiind sustenabila și validata de Comisia Europeana și de de Banca Mondiala.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash, in urma discutiilor de micii intreprinzatori, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar.Toate limitele actuale…

- Premierul Marcel Ciolacu are, luni, o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, conform agendei anuntate de Guvern.Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat ca saptamana viitoare va convoca la Guvern o intalnire cu specialistii din Ministerul…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la Congresul Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, acolo unde a prezentat pe scurt masurile luate recent de Guvern, calificandu-le drept "draftul unui nou contract social pentru o Romanie corecta. Mesajul sau pentru

- Statele Unite și Israelul "au convenit sa elaboreze un plan care va permite ca ajutorul umanitar din partea națiunilor donatoare și a organizațiilor multilaterale sa ajunga la civilii din Gaza", a anunțat secretarul de stat american Antony Blinken in timpul vizitei sale in Israel, marți. In acest moment…