Stiri pe aceeasi tema

- Varianta vehiculata in spațiul public de liberali, cu Alexandru Rafila premier, are tot sprijinul social – democraților, susține presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Miercuri seara, Florin Citu a fost intrebat daca l-a propus pe secretarul general al partidului, Dan Vilceanu, in negocierile cu Marcel…

- "Am ințeles ca a aparut o schimbare de program din partea colegilor de la PNL. Mi-aș fi dorit ca azi sa incheiem componenta legata de programul de guvernare. (...) Sunt singur ca vom avea o noua intalnire, iar daca in urma negocierilor nu ne vom afla in interiorul mandatului dat de partid, vom reveni…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat la finalul rundei de negocieri de astazi ca PNL este cel care trebuie sa ia o decizie in privința rotației premierilor, precizand ca in PSD exista deja consens pe aceasta tema. "Trebuie sa luam o decizie.

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile cu PNL si UDMR pentru formarea noului guven,ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul pana la finalul lunii noiembrie si a precizat ca nu s-a discutat…

- "Discuțiile concrete pe programul de guvernare incep maine (miercuri - N.R.). Ideea noastra este ca trebuie sa avem obiective și prioritați pe termen scurt și mediu. Nu am discutat concret despre ministere," a afirmat Marcel Ciolacu. Liderul PSD a precizat ca, in opinia sa, imparțirea trebuie facuta…

- Deputatul liberal Sebastian Burduja spune ca susține cota unica, iar renunțarea la ea este „contrara oricarui spirit pe care PNL îl are”. El a facut declarațiile fiind întrebat de ideea vehiculata de PSD de renunțare la aceasta.„Susțin 100% cota unica. Cred ca beneficiile…

- Premierul demis Florin Cițu a lansat ideea unei amanari la plata facturilor. „Sunt masuri pe care le putem lua in calcul. Anul trecut am facut acest lucru cu taxele. Anul trecut am amanat plata taxelor o perioada pentru companii. Nu aș vedea de ce nu am putea sa facem acest lucru anul acesta…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS catalogheaza drept „o minciuna sfruntata” faptul ca ar negocia cu social – democrații instalarea unui nou premier. La randul lor, liderii opoziției spun ca refacerea unei alianțe cu liberalii, dupa modelul vechiului USL, este exclusa in prezent dar ar putea fi luata…