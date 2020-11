Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a dezvaluit duminica, la Antena3, cine ar putea fi noul premier, daca PSD va caștiga alegerile parlamentare din 6 decembrie. El a dat trei nume pentru „noul premier”. „Sunt mai mulți colegi care pot ocupa funcția de prim-ministru. Domnul Sorin Grindeanu, Mihai Tudose,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. "Eu cred ca PSD va iesi pe primul loc la aceste alegeri. Nu vad de ce romanii ar mai vota PNL in acest moment. (...) Vom lua o…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea sustine ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si pe urma partidul va propune premierul, avansand patru nume pentru aceasta functie: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dincu sua Cristian Socol.„Vad si eu cu cata nepasare fata de…

- Fostul premier și ex-liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca prezența sa pe listele social-demcoraților pentru alegerile parlamentare va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” in partid. ​„Am spus ca inca mai are influenta Liviu Dragnea in Teleorman ca a vorbit cu unii lideri judeteni pentru…

- Liderul PSD Bacau Dragos Benea a invitat-o miercuri pe bacauanca Gabriela Firea sa deschida lista la alegerile parlamentare din partea filialei, dupa ce Marcel Ciolacu a anuntat ca ar vrea ca Firea sa deschisa lista la Senat pe Bucuresti., potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele…

- Consiliul Național al PSD ar putea incepe curațenia de toamna, dupa ce mai mulți grei ai partidului au obținut rezultate slabe la alegerile locale.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie aceste masuri sunt necesare' Surse…

- In acest context, pentru a lamuri situația, primul pe lista PSD pentru Consiliul General in București, fostul premier Petre Roman a dezvaluit, la TVR, de ce a pierdut Gabriela Firea. Se pare ca de vina ar fi fost atitudinea fostului primar General, care ”a facut o campania despre ceea ce a facut”. "Cand…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, lasa sa se ințeleaga ca declarațiile lui Victor Ponta din ultima perioada au dus la reducerea șanselor unei alianțe intre PSD și Pro Romania la alegerile parlamentare.Ciolacu este de parere ca declarațiile lui Ponta și supararea liderului Pro Romania au in…