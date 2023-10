Marcel Ciolacu la petrecerea aniversara a lui Codin Maticiuc. A purtat un tricou personalizat cu ”Make Buzau Great Again”

In agenda aglomerata a actualului premier Marcel Ciolacu și pe fonduo problemelor legate de deficitul bugetar a fost inclusa și prezența la petrecerea mondena prilejuita de aniversarea lui Codin Maticiuc. Chef ce a mustit de vedete, in mijlocul carora a ajuns și prim-ministrul care a asistat și la vizionarea trailerului viitoarei producții cinematografice independente ”Miami Bici2”. Film ce, cu siguranța va pastra rețeta cuvintelor vulgare ce a asigurat succesul primei parți, și in care Buzaul- orașul de unde este originar premierul- este pe buzele actorilor, inclusiv a celebrului actor american…