- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu a mai comunicat deloc cu Liviu Dragnea si ca nu si-ar permite sa mearga in vizita la acesta, la Penitenciarul Rahova, in conditiile in care detine functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

- Liderii PSD se reunesc, luni, in ședința CEx, inaintea ca premierul Ludovic Orban sa-și asume raspunderea in Legislativ pe legea bugetului de stat pentru anul viitor. Liderul social-democraților a anunțat ca va sesiza la CCR un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Guvern,…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a acuzat luni PSD ca a refuzat inscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi si a presedintilor de consilii judetene. "PSD si-a schimbat liderul, dar naravul ba, au ramas aceleasi atitudini…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, i-a acuzat, luni, pe cei de la PSD, ca au refuzat inscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin."PSD si-a schimbat liderul, dar naravul ba, au ramas aceleasi atitudini dictatoriale si antidemocratice…

- Partidul Social Democrat va contesta la Curtea Constituționala asumarile PNL. Anunțul a fost facut de catre liderul interimar al PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu. Intr-o postare pe Facebook, președintele Camerei Deputaților explica de ce liberalii nu respecta votul romanilor de la referendumul…

- Liviu Dragnea, fostul lider al PSD si al Camerei Deputatilor, a postat pe Facebook, un mesaj din inchisoare, de Ziua Nationala a Romaniei.Iata continutul intregral al mesajului: "La multi ani, Romania Tara mea draga,Ti am respectat cu sfintenie toate traditiile, te am sarbatorit cu fiecare ocazie, te…

- Liderul PSD Buzau, sef al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a contrazis-o pe Viorica Dancila, intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce duminica seara aceasta anuntase ca partidul a recuperat voturile de la europarlamentare, prin rezultatul din turul doi. Este al doilea lider al PSD care isi exprima nemultumirea…

- Liviu Dragnea, fostul lider al PNL si al Camerei Deputatilor, a obtinut o zi de invoire din inchisoare pentru perioada urmatoare, mai exact pentru luna noiembrie, scrie Antena 3. Dragnea a fost inchis...