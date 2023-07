Stiri pe aceeasi tema

- Imi voi asuma ferm angajamentul de a pregati in detaliu reformele structurale cheie asumate prin PNRR, de a analiza impactul lor asupra populației și de a le implementa etapizat, cu respectarea tuturor constrangerilor bugetare, declara premierul Marcel Ci

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania nu poate lua bani din PNRR fara reforma pensiilor speciale, reforma sistemului public de pensii, reforma privind guvernanta companiilor de stat si reforma salarizarii bugetare. „Inainte de toate, ne concentram pe o serie de masuri pentru a imbunatati…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avertizat ca reformele din PNRR sunt la fel de importante precum sunt și banii alocați.„Greva din educație a acoperit spațiul public. Trebuie sa recuperam, sa vorbim de legile educației. Tot ce ne-am asumat vom respecta: tot angajamentul fața de dascali. Așteptam…

- Doua echipe din partea USR si PMP au purtat, miercuri, discutii despre construirea unei alternative de dreapta la coalitia PSD-PNL in contextul anului electoral 2024. Astfel, Echipele USR si PMP, conduse de presedintii Catalin Drula, respectiv Eugen Tomac, au discutat despre alegerile din 2024 si datoria…

- Echipele de negociatori au discutat despre cele patru randuri de alegeri din 2024 și posibilitatea de a da votanților o alternativa la alianța dintre partidele conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca.USR este cotata in sondaje la 11-12% din intențiile de vot, PMP – la 4%. USR face parte din familia…

- Premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu, viitorul premier al Romaniei, au facut un angajament politic pentru educație. Guvernul a anunțat ca va adopta un memorandum privind majorarile salariale ale personalului din Educație prin noua lege a salarizarii. In ședința de Guvern de joi, va…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, da un semnal politic important și a semnat legea prin care se instituie obligativitatea ca pe listele pentru orice tip de alegeri din Romania sa se regaseasca 30% femei. Semnalul este important in contextul in care Ciolacu a transmis și in interiorul PSD faptul ca iși…

- Romania curteaza FMI pentru ca am ajuns deja pe buza prapastiei, spune fostul premier Florin Cițu. Primul interesat de incheierea cat mai rapida a unui acord cu fondul ar fi viitorul premier Marcel Ciolacu, spune fostul prim-ministru. Asta ar insemna practic un nou imprumut major pentru Romania.