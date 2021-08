Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, vorbește pentru prima data despre referendumul organizat pentru unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești. „In timp ce guvernanții sunt preocupați sa se certe intre ei, primarii PSD au inceput adevarata reforma administrativa din Romania. Referendumul…

- O șansa imensa de dezvoltare pentru un municipiu de top va fi referendumul din 26 septembrie privind unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești! O șansa in plus pentru buzoieni de a avea acces la mai multe investiții și locuri de munca! De aceea ii indemn pe toți sa spuna ”Da” demersului inițiat…

- Comunicat de presa: Marcel Ciolacu: Il susțin 100% pe Constantin Toma in realizarea obiectivului de unire a Buzaului cu comuna Țintești! O șansa imensa de dezvoltare pentru un municipiu de top va fi referendumul din 26 septembrie privind unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești! O șansa in plus…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut marti seara ca nu a mai vorbit de sapte luni cu presedintele Klaus Iohannis. "Nu am avut nicio discutie (de sapte luni, n.r.) cu presedintele Romaniei. Eu nu vreau sa-l deranjez pe presedinte, o fi avand, are treaba cu guvernarea, vedem aceasta guvernare.…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- Astazi, de ziua sa onomastica, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, nascut in Țintești, a lansat in dezbatere publica proiectul privind aprobarea Referendumului pentru unirea orașului Buzau cu comuna natala a edilului-șef. „Dragi buzoieni, Pe acest drum al dezvoltarii Buzaului pana la nivelul…

- Presedintele PSD a declarat ca nu sustine discriminarea pe criterii medicale, in special legat de vaccinarea anti-COVID. Marcel Ciolacu este de parere ca ar trebui sa existe alte optiuni in cazul persoanelor care nu vor sa se vaccineze. Marcel Ciolacu sustine ca testarea pentru anticorpi ar fi o varianta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern nu va mai rezista mult in funcție, dat fiind faptul ca romanii sunt revoltați de modul in care este condusa țara. Liderul social-democrat crede ca va fi alungat de la Palatul Victoria cu „furcile”. El considera ca in mod „categoric”…