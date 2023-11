Marcel Ciolacu: Guvernul trebuie să se restructureze Marcel Ciolacu susține ca, pentru a fi mai eficient, Guvernul trebuie sa fie restructurat. Premierul a motivat spusele declarand ca atat in timpul in pandemie cat și in timpul crizei energetice, Guvernul ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari. Mai mult, liderul PSD atrage atenția asupra faptului ca unele decizii au fost luate pe colțul mesei. ”Avem doua mari provocari, avem PNRR, care inseamna atat resurse financiare dar cel mai mult inseamna reforme de fond, nu de forma si cred ca sunt cele mai dure reforme de implementat post-decembrista si avem cea mai mare provocare, aderarea la OCDE.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Marcel Ciolacu, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat. Premierul a spus ca in viitorii 5, 7 ani categoric trebuie sa finalizam inca 1000 km de autostrada.”Avem doua mari…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 27 noiembrie, ca in trecut „s-au luat multe decizii intarziat, s-au luat multe decizii pe coltul mesei” și de aceea este nevoie de o optimizare a structurii organizaționale.„Trebuie sa tinem cont de contextul extern, de crizele de securitate, energetice si trebuie…

- ”Adoptam astazi o masura prin care continuam protejarea puterii de cumparare a romanilor, mai ales in perioada de iarna, cand, stim cu totii, cheltuielile sunt mai mari. Prelungim limitarea adaosului comercial pentru alimente de baza cu inca 3 luni si extindem aceasta masura la 21 de categorii de produse,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, au criticat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, faptul ca in acest an nu a fost facuta obisnuita rectificare bugetara de vara, iar din aceasta cauza majoritatea autoritatilor locale ar fi blocate…

- Premierul a avut, miercuri, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Marcel Ciolacu a punctat in timpul intalnirii ca Executivului susține cu prioritate proiectele din transporturi, sanatate și educație.

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor produce modificari majore in sistemul fiscal din Romania. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect…

- Dupa tragediile din ultima perioada cauzate de persoane sub influența drogurilor, Marcel Ciolacu a declarat toleranța zero acestor substanțe, intr-un discurs susținut la Ministerul Justiției. „Cred ca astazi societatea asteapta de la noi un raspuns foarte clar, foarte ferm si foarte direct cu privire…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 1 septembrie, dupa vizita din Delta Dunarii, ca tinta de deficit de 4,4% din PIB va fi depasita și ca a discutat acest lucru cu Marcel Ciolacu, inainte ca premierul sa mearga la Bruxelles.„Da, am avut o discuție cu premierul inainte sa plece la Bruxelles,…