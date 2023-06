Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins propunerea avansata de ministrul de Finanțe asumat de PNL, Marcel Boloș, care afirmase ca instituția pe care o conduce are in analiza scaderea TVA la alimentele de baza.„Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA.…

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.

- Premierul Romaniei va efectua miercuri, 21 iunie, o vizita de lucru in Republica Moldova. Marcel Ciolacu se va intalni la Chișinau cu președinta Republicii Moldova, cu prim-ministrul și președintele Parlamentului.

- „In aceasta perioada plina de provocari pe plan international, cresterea gradului de rezilienta a Romaniei in fata oricaror dificultati este prioritatea zero pentru noi. Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Fostul și actualul premier, Nicolae Ciuca (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), au discutat, vineri, la Guvern, despre deductibilitați fiscale și rectificarea bugetara,”Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Vineri, 16 iunie, de la ora 10.30, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Conform agendei publice, tot astazi se va intalni și cu sindicaliștii din Educație.

- Noul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca, pentru a combate specula, Executivul condus de Marcel Ciolacu ar putea impune masuri fiscale folosite și in cazul fondului de tranziție energetica, din care au fost platite sumele compensatorii la facturile…