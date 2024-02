Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a spus, in cadrul unei declarații de presa alaturi de premierul Italiei, Giorgia Meloni, ca este recunoscator Guvernului și ministerului Muncii din Peninsula pentru ca a deblocat situația privind soluționarea dosarelor de pensie ale romanilor care au lucrat in Italia. Acesta a spus ca…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza o vizita in Italia, iar in conferința de presa comuna cu Giorgia Meloni a ținut sa-i mulțumeasca pentru ca a incercat sa rezolve pensiile romanilor care au lucrat in Italia. Ciolacu a explicat ca in urma suplimentarii funcționarilor, pensiile romanilor vor fi calculate…

- Vești importante pentru profesori! Salariile lor ar putea crește in funcție de notele pe care elevii le obțin in clasa. Iata ce a transmis Marcel Ciolacu, Premierul Romaniei, despre aceasta schimbare!

- „Procesul de distribuire a pensiilor este organizat in baza convenției cu Casa Naționala de Pensii, dar este o ințelegere comuna asupra acestei activitați. In fiecare luna, achitarea pensiilor se face in 10 zile lucratoare, intre 1 și 15 ale lunii daca nu sunt zile libere. Poșta Romana primește banii…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a transmis romanilor un mesaj de Craciun. “Dragi romani, in aceasta zi Sfanta va doresc multa sanatate, bucurie in inimi si pace alaturi de familie. Pentru noi, romanii, sarbatoarea Nasterii Domnului este o sarbatoare a bucuriei si a sperantei. Este ziua in care Iisus…

- „Le mulțumesc colegilor din PSD, PNL și din UDMR. E o lege foarte buna. Avem bani pentru mariri. O felicit pe doamna ministru!”, a declarat Marcel Ciolacu dupa votul final dat de deputați pe noua lege a pensiilor in Romania.„Este o lege foarte buna. Cei de la AUR este normal sa ma acuze pentru ca sunt…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a garantat, luni seara, ca statul are banii necesari pentru doua creșteri in 2024, cu toata ca tot șeful Executivului a punctat faptul ca explicațiile privind toata suma vor fi in legea bugetului de stat.