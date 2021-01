Marcel Ciolacu: Execuţia bugetară a dreptei pe 2020 = dezastru pe linie Executia bugetara a dreptei pe 2020 este egala cu un "dezastru pe linie", a afirmat joi presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care sustine ca banii nu s-au dus nici macar pe gestionarea eficienta a pandemiei.



"Executia bugetara a dreptei pe 2020 = dezastru pe linie! Abia dupa ce i-am avertizat public ca incalca legea, incompetentii care ingroapa Romania au facut publice datele prapadului financiar pe anul trecut - 9,8%, un deficit de 100 miliarde lei, cat deficitul total al celor trei ani si 10 luni din guvernarile PSD (2016-2019)! Macar daca acesti bani s-ar fi dus pe gestionarea eficienta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

