- Presedintele interimar al Consiliului National al PSD, Ionut Vulpescu, a publicat saptamana trecuta un raport care scoate in evidenta motivele pentru care PSD a decazut in ultimii ani, pentru ca in concluzii sa recomande instaurarea lui Ion Iliescu ca presedinte de onoare al partidului. Intrebat la…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut o reactie incredibila, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, cand a fost daca Ion Iliescu mai este sau nu președintele de onoare al PSD. El a spus ca din cate știe, nu este, dar nu este prioritatea lui acest subiect.Reporterul care…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe subiecte, printre care strategia parlamentarilor partidului la votul din plen pe investirea Guvernului Orban 2, organizarea Congresului social-democratilor si analiza raportului facut de presedintele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, da asigurari ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi adoptata. Acesta il avertizeaza pe prim-ministru sa nu dea o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii electorale."Moțiunea de cenzura va trece! Ludovic Orban va trebui…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, anunta ca a initiat un proiect de lege privind un pachet minimal de servicii pentru toti copiii din Romania. Intr-o postare pe Facebook, liderul interimar al Partidului Social Democrat spune ca acest proiect de lege, realizat in parteneriat cu UNICEF…

- FOTO – Arhiva Viorica Dancila a anuntat, marti noapte, in sedinta Comitetului Executiv, ca demisioneaza din functia de presedinte al PSD, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Conducerea PSD a demisionat, marti noapte, la presiunile social-democratilor, nemultumiti de rezultatele partidului…