Marcel Ciolacu: Este momentul unei resetări a partidului. Nu au căzut capete, aşa cum se aşteptau unii "As vrea, inainte de toate, sa va spun ca este pentru prima oara cand eu am participat la un CEX in care toti liderii si-au spus opinia si asa a fost condusa sedinta de doamna Dancila. (...) Cu totii ne-am asumat multiplele greseli facute si am ajuns la concluzia ca este momentul unei resetari a partidului si nu au cazut capete, asa cum se asteptau unii, drept urmare fostul presedinte se regaseste in echipa, la conducerea doamnelor", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul sedintei care a durat sase ore. Ciolacu a precizat ca primul obiectiv este acela de a organiza Congresul unde vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a caștigat alegerile de duminica in numai 5 județe. Este vorba de Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Giurgiu. La Gorj, candidata PSD a obtinut 51,9%, iar Klaus Iohannis 48%. In urma rezultatului obtinut in finala pentru Cotroceni, PSD Gorj s-a plasat in primele 5 judete…

- Viorica Dancila a pierdut turul doi al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis avand un avantaj substanțial. A existat un loc unde nimeni n-a avut ochi pentru Iohannis, toata lumea preferand-o pe Viorica Dancila. La Penitenciarul Poarta Alba, toți cei care și-au exprimat dreptul de vot au ales-o pe…

- La Brașov s-a finalizat numaratoarea voturilor pentru alegerile prezidențial 2019. Președintele in funcție, Klaus Iohannis, a caștigat detașat, așa cum se preconiza, majoritatea sufragiilor. Astfel, din totalul de 516.965 de persoane inscrise pe listele electorale permanente, s-au prezentat la urne…

- UPDATE, 25.11.2019 – Klaus Iohannis a caștigat alegerile la nivel național cu 63,18 la suta din sufragii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Eletorala Permanenta, dupa centralizarea voturilor din toate sectiile din tara. Contracandidata sa, Viorica Dancila, a reușit sa se impuna in doar cinci…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Cele cinci judete in care Viorica Dancila l-a invins pe Klaus Iohannis Potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanente, Viorica Dancila a obtinut mai mult in urmatoarele judete: Gorj: Viorica Dancila 51,9%, Klaus Iohannis 49%, Mehedinti:…

- Gorj, Mehedinți, Teleorman și Giurgiu sunt județele in care Viorica Dancila a obținut un scor mai mare decat Klaus Iohannis, potrivit datelor provizorii dupa numararea a peste 90 la suta din voturi, transmite Mediafax. Datele Autoritații Electorale Permanente, citate de Mediafax, Viorica Dancila a obținut…

- Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central (BEC), pana la ora 13.00 in turul II al alegerilor prezidențiale, prezența la urne in țara a fost de 22,07%. Au votat 4.021.634 de alegatori, majoritatea in mediul urban și cu varsta peste 45 de ani.O particularitate apare in județele…

- REZULTATE OFICIALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Diferența de 10% intre Dancila și Barna REZULTATE OFICIALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Primele rezultate oficiale pentru alegerile prezidențiale 2019 au fost anunțate, duminica seara, de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). REZULTATE PROVIZORII ALEGERI…